Earthquake: दिल्ली-NCR से कश्मीर तक 6.2 तीव्रता से कांपी धरती, डर के मारे घरों और दफ्तरों से बाहर भागे लोग

प्रारंभिक भूकंपीय रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार शाम को अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 7:04 बजे 215 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके झटके पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। तत्काल किसी भी प्रकार के हताहत या क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है।