जम्मू- कश्मीर के गुलमर्ग में LOC के पास बड़ा धमाका, एक की मौत और चार घायल

गुलमर्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली इस घटना की जांच शुरू हो चुकी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया- यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि ऐसे संदिग्ध वस्तुओं को छूने या पास जाने की बजाय तुरंत पुलिस या सेना को सूचित करें।