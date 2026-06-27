‘राम मंदिर को लूटने वाले बाबर की औलाद नहीं, तो कौन?’, भाजपा पर उद्धव ठाकरे का एक और पलटवार

उद्धव ठाकरे ने कहा- जब बाबरी ढांचा गिराया जा रहा है, तब ये लोग भाग गए थे। भाजपा के नेता खुद यह मानते हैं कि बाबरी ढांचे को तोड़ने में उनका हाथ नहीं रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन गया तो सब क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़े। अभी अगर राम मंदिर की लूट करने वाले बाबर के औलाद नहीं हैं तो और कौन हैं? ये हिन्दुओं के साथ धोखा है.