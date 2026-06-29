भाई ने जबरन कार में बिठाया, दोनों में हुआ झगड़ा, बाली जाते समय सिया के बड़े कांड से ड्राइवर ने उठाया पर्दा

रविवार को पुणे ग्रामीण पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले लेकर पहुंची, जहां कथित तौर पर 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर सिया से पूरे घटनाक्रम का सीन रीक्रिएशन कराया। इसके लिए पुलिस ने केतन अग्रवाल के बराबर वजन वाली एक डमी का इस्तेमाल किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह जांचने की कोशिश की गई कि केतन को किस स्थान से और किस तरह कथित तौर पर धक्का दिया गया। चेतन चौधरी को भी अलग से घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम दोहराया जाएगा।