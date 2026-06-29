29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कृषि थापंडा के घर बिजनेसमैन ने किया था सुसाइड, अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दर्द किया बयां

Krishi Thapanda Reaction On Vaishak Death: अभिनेत्री कृषि थपांडा ने हाल ही में अपने दोस्त और बिजनेसमैन वेशांक की मौत पर दर्द बयां किया है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 29, 2026

Krishi Thapanda Reaction On Vaishak Death

Krishi Thapanda Reaction On Vaishak Death (सोर्स- @krishithapanda)

Krishi Thapanda Reaction On Vaishak Death: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री कृषि थपांडा ने कारोबारी वेषाक की मौत के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। कई दिनों तक खामोश रहने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपने करीबी दोस्त को खोने का दर्द बयां किया। साथ ही लोगों से अपील की कि इस दुखद घटना को अफवाहों और अटकलों का विषय न बनाया जाए। अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

कृषि थपांडा के घर पर किया था सुसाइड

वेषाक की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार तरह-तरह की बातें सामने आ रही थीं। चूंकि घटना उस अपार्टमेंट में हुई थी जहां कृषि थपांडा रहती थीं, इसलिए उन्हें लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि, घटना के समय अभिनेत्री वहां मौजूद नहीं थीं। बताया गया कि वो उस दौरान महादेवपुरा के पास एक मेडिटेशन प्रोग्राम में शामिल थीं। इसके बावजूद उनका नाम लगातार चर्चा में बना रहा।

इंस्टाग्राम पर कृषि ने बयां किया दर्द

अब इंस्टाग्राम पर साझा किए गए लंबे नोट में कृषि ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं साझा करनी पड़ेंगी। उन्होंने लिखा कि मानसिक रूप से वह इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थीं कि इस विषय पर कुछ कह सकें, लेकिन लगातार हो रही अटकलों और सवालों ने उन्हें अपनी बात रखने के लिए मजबूर कर दिया।

अभिनेत्री ने बताया कि वेषाक उनके जीवन के बेहद खास इंसान थे। उन्होंने लिखा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उनकी परवाह की और हमेशा उनकी रक्षा की। ऐसे शख्स को खो देना उनके जीवन की ऐसी कमी है, जिसे शायद वह कभी भर नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस दुख को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है।

कृषि थपांडा ने खुलासा किया

कृषि थपांडा ने ये भी खुलासा किया कि वो पहले से ही निजी जीवन की कई परेशानियों का सामना कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह अपने भीतर दर्द लेकर जी रही थीं और अब इस नई त्रासदी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी जिंदगी का एक और अहम हिस्सा उनसे हमेशा के लिए छिन गया हो।

अपने नोट में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया और कुछ लोगों के रवैये पर भी निराशा जताई। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी करीबी को खो देता है तो उसे सबसे पहले शोक मनाने का समय और मानसिक शांति मिलनी चाहिए। लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं हुआ। लगातार सवाल, अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां उनके लिए इस दुख को और भी कठिन बना रही हैं।

कृषि ने हाथ जोड़कर की अपील

उन्होंने मीडिया और आम लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि वेषाक के परिवार, दोस्तों और सभी करीबी लोगों को शांति से इस दुख से उबरने का मौका दिया जाए। किसी की मौत को सनसनी बनाने के बजाय संवेदनशीलता दिखाना अधिक जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर अफवाह किसी न किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और ऐसे समय में इंसानियत सबसे बड़ी जरूरत होती है।

अपने मैसेज के आखिर में कृषि थपांडा ने लोगों से दयालु बनने की अपील की। उन्होंने लिखा कि अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते, तो कम से कम उसकी आंखों में आंसुओं की वजह भी मत बनिए। यदि किसी को जीने की उम्मीद नहीं दे सकते, तो उसकी उम्मीद छीनने का कारण भी मत बनिए।

वेषाक की मौत की जांच फिलहाल जारी

गौरतलब है कि वेषाक की मौत की जांच अभी जारी है। शुरुआती जानकारी में उन्हें फंदे से लटका हुआ पाया गया था, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल अभिनेत्री ने केवल इतना अनुरोध किया है कि इस कठिन समय में उनके साथ-साथ वेषाक के परिवार की निजता और भावनाओं का सम्मान किया जाए।

कंगना रनौत ने KISS करके निकाला वीर दास के होंठों से खून? अब दावे पर खुद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ये मनगढ़ंत कहानी

ये भी पढ़ें
Vir Das Reacts On Kangana Ranaut KISS Scene

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Jun 2026 09:39 am

Hindi News / Entertainment / कृषि थापंडा के घर बिजनेसमैन ने किया था सुसाइड, अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दर्द किया बयां

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार की फिल्म ने वीकेंड पर काटा बवाल, रविवार को हुआ धांसू कलेक्शन

Welcome to the Jungle Box Office Collection Day 3 akshay kumar film storm on first weekend sunday
बॉलीवुड

Netflix का क्या है नया Sign In नियम? हर प्रोफाइल के लिए देना होगा अलग ईमेल एड्रेस, प्राइवेसी पर उठे सवाल

What is Netflix new sign-in rules unique email ID for every profile people angry for security
OTT

Eetha Controversy: ‘ईठा’ पर हो रहे विवाद से बेपरवाह दिखीं श्रद्धा कपूर, बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ देखी ‘वेलकम 3’

Shraddha Kapoor Eetha Controversy
बॉलीवुड

गौरव खन्ना से तलाक कंफर्म कर दोबारा प्यार में पडे़गी आकांक्षा चमोला? शादी और जिंदगी पर छलका दर्द

Akanksha Chamola find love again after confirming divorce with Gaurav Khanna said i enjoy my life
TV न्यूज

NEET Paper Leak को लेकर Telegram बैन पर शेखर सुमन ने कसा तंज, बोले- Instagram, WhatsApp और Tinder भी बंद कर दो

Shekhar Suman On Neet Paper Leak
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.