कृषि थापंडा के घर बिजनेसमैन ने किया था सुसाइड, अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, दर्द किया बयां

Krishi Thapanda Reaction On Vaishak Death: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री कृषि थपांडा ने कारोबारी वेषाक की मौत के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। कई दिनों तक खामोश रहने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपने करीबी दोस्त को खोने का दर्द बयां किया। साथ ही लोगों से अपील की कि इस दुखद घटना को अफवाहों और अटकलों का विषय न बनाया जाए। अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।