पत्नी ने छोड़ा तो 15000 लोगों की जान लेने निकला फैयाज, मुहर्रम जुलूस में बांटी जहरीली गोलियां

Muharram Procession Poison Plot: मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हजारों लोगों को जहरीली गोलियां बांटने वाले 39 वर्षीय फैयाज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक तनाव और समाज के प्रति नफरत के चलते उसने साजिश रची। एटीएस और मुंबई पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर जहरीली कैप्सूल बांटने के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फैयाज निसार हुसैन प्रेमजी की वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी में आई उथल-पुथल के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। पुलिस का दावा है कि इसी के बाद उसके मन में अपने ही समाज के एक विशेष वर्ग के प्रति गहरी नाराजगी और नफरत पैदा हुई, जिसने कथित तौर पर इस साजिश को जन्म दिया।