दक्षिण में कमल खिलाने की तैयारी, तेलंगाना चुनाव से पहले खास प्लान तैयार कर रही नितिन नवीन की टीम

सत्ता से जाने के बाद BRS में भारी उथल-पुथल है। BRS प्रमुख व पूर्व सीएम KCR ने अपनी बेटी के. कविता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। के. कविता ने अपने भाई व पूर्व मंत्री KTR और पिता KCR के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य में नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना (TRS) बनाई है। भाजपा को उम्मीद है BRS में यह फूट उसके लिए फायदेमंद हो सकती है और वोटरों का बड़ा हिस्सा आगामी चुनाव में उसकी ओर मुड़ सकता है। जो सत्ता का दरवाजा खोल सकता है।