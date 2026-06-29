अब कहां शिफ्ट होगा लालू परिवार? राबड़ी आवास खाली करने की डेडलाइन आज

दूसरा विकल्प है विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को सरकार द्वारा आवंटित 39 हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास। इस बंगले को भगवा रंग से बदलकर हरे रंग में रंगवा भी दिया है, लेकिन वहां अभी निर्माण कार्य सिर्फ 70% ही पूरा हो पाया है। लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए अलग कमरे में रहने की सलाह दी है। हार्डिंग रोड के बंगले में हॉल की पेंटिंग, किचन का काम और एसी इंस्टॉलेशन अधूरा होने के कारण वहां तुरंत शिफ्ट होना मुमकिन नहीं दिख रहा।