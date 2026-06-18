सरकारी आदेश के सामने झुक गया लालू परिवार? खाली होने लगा राबड़ी आवास, तेजस्वी के बंगले में शिफ्ट हो रहा सामान

Rabri Devi Residence: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राजनीति का मुख्य केंद्र और पावर सेंटर रहा है 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास अब खाली होने लगा है। गुरुवार को इस बंगले से सामान से लदे पीकअप ट्रक निकलते दिखाई दिए। इन ट्रकों में लालू परिवार का निजी उपयोग का सामान और अन्य चीजें थी, जिसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आवंटित सरकारी आवास 1, पोलो रोड में शिफ्ट किया जा रहा था। इससे पहले भी गोला रोड स्थित गौशाला और कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास पर भी सामान शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि, राबड़ी देवी और लालू यादव 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास कब छोड़ेंगे यह अभी तय नहीं है।