‘सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं’, बंगला विवाद और सुरक्षा कटौती पर बोले लालू यादव

सुरक्षा कटौती के इस फैसले से नाराज लालू परिवार और RJD ने सरकार को उसी अंदाज में जवाब दिया। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा सरकार को वापस सौंप दी। RJD नेताओं का आरोप है कि सरकार इस परिवार को अपमानित करने और मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी अपने सुरक्षा लौटा दी है।