बंगला खाली करने की डेडलाइन खत्म, राबड़ी देवी ने मांगा अतिरिक्त समय; कहा-लालू यादव को संक्रमण का खतरा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजे गए पत्र में राबड़ी देवी ने मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया है। राबड़ी देवी ने बताया कि डॉक्टरों ने RJD सुप्रीमो को हाल ही में हुए किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य बीमारियों को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि उन्हें बाहरी स्रोतों से संक्रमण का लगातार खतरा बना रहता है। राबड़ी देवी ने पत्र में कहा है कि लालू यादव को परिवार के अन्य सदस्यों से शारीरिक रूप से अलग (आइसोलेटेड) रहना होगा। इसलिए वर्तमान आवास 10 सर्कुलर रोड में उनके लिए विशेष रूप से एक अलग और पूरी तरह से सैनिटाइज्ड कमरे की व्यवस्था की गई है।