बच्चे की आंखों का रंग, लंबाई और बुद्धिमत्ता भी होगी तय? नई Gene Editing तकनीक चर्चा में

Designer Baby: हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान हो। लेकिन शिशु के जन्म से पहले डॉक्टर आपसे पूछे कि बच्चे की आंखों का रंग कैसा रखना है, लंबाई और बुद्धिमत्ता कितनी हो? इतना ही नहीं बच्चा दिल की बीमारी, डायबिटीज या कैंसर जैसे खतरों से भी मुक्त रहे। तो एक आम परिवार के लिए यह किसी जादुई सपने जैसा लग सकता है। कुछ समय पहले तक यह सवाल विज्ञान कथाओं और हॉलीवुड फिल्मों तक सीमित था, लेकिन यह बहस अब प्रयोगशाला तक पहुंच गई, जहां हाल ही अमरीकी वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव भ्रूणों में नई जीन एडिटिंग तकनीक ‘बेस एडिटिंग’ के जरिए इसे सच करने का दावा किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह शोध तक सीमित है और नियमित चिकित्सीय उपयोग अभी कई वर्ष दूर है। ग्रैंड व्यू रिसर्च, फॉच्र्यून बिजनेस इनसाइट, आइसीएमआर के अनुसार इसके लिए अभी मोजेकिज्म (आनुवांशिक उत्परिवर्तन), नैतिकता और कानूनी मंजूरी जैसी चुनौतियां हैं।