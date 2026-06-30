पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी में भीषण आग, 15 लोग झुलसे, कई की हालत गंभीर

सोमवार सुबह नोएडा की एक बिल्डिंग में आग लग गई। यह आग 21वें फ्लोर के एक फ्लैट में लगी। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। खिड़कियों से आग की लपटें बाहर निकलने लगी और पूरा फ्लोर धुएं से भर गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में हुई आग की घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए हैं।