Indian Coast Guard ने समुद्र में फंसे 6 लोगों की बचाई जान, त्वरित कार्रवाई से टला हादसा

भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि यह अभियान समुद्र में मानव जीवन की सुरक्षा के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित जवानों और त्वरित कार्रवाई की बदौलत तटरक्षक बल हर तरह की समुद्री आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तटरक्षक बल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह अपने आदर्श वाक्य वयम् रक्षामः (हम रक्षा करते हैं) के अनुसार देश के समुद्री क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहा है और समुद्र में संकट में फंसे लोगों तक समय पर मदद पहुंचाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।