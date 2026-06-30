जगन गुर्जर से भी खतरनाक था वीरप्पन, एक्टर राजकुमार का कर लिया था अपहरण, पढ़ें 5 डकैतों की कहानी

Notorious Indian Dacoits History: राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को चंबल के खूंखार डकैत जगन गुर्जर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बैरक नंबर-2 में साथी बंदी विष्णु ने गमछे से गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है। विष्णु भरतपुर के चर्चित कुलदप जघीना हत्याकांड का आरोपी है। जगन गुर्जर का आसपास के गांवों में डर इस कदर था कि करीब 10 साल तक लोगों ने अपनी बेटियों की शांदी नहीं की। इसके अलावा जगन गुर्जर ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी।