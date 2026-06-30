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जगन गुर्जर से भी खतरनाक था वीरप्पन, एक्टर राजकुमार का कर लिया था अपहरण, पढ़ें 5 डकैतों की कहानी

Most Feared Dacoits in India: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद एक बार फिर देश के कुख्यात डकैतों की चर्चा तेज हो गई है। जानिए जगन गुर्जर समेत पान सिंह तोमर, वीरप्पन, ददुआ, निर्भय गुर्जर और मान सिंह जैसे उन डकैतों की कहानियां, जिनके नाम से कभी आम लोग ही नहीं, नेता भी खौफ खाते थे।
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भारत

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Ashib Khan

Jun 30, 2026

Indian dacoits who terrorized politicians and public

डकैत जगन गुर्जर (बाएं) और वीरप्पन (Photo-X/ Patrika)

Notorious Indian Dacoits History: राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को चंबल के खूंखार डकैत जगन गुर्जर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बैरक नंबर-2 में साथी बंदी विष्णु ने गमछे से गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है। विष्णु भरतपुर के चर्चित कुलदप जघीना हत्याकांड का आरोपी है। जगन गुर्जर का आसपास के गांवों में डर इस कदर था कि करीब 10 साल तक लोगों ने अपनी बेटियों की शांदी नहीं की। इसके अलावा जगन गुर्जर ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी।

जगन ही नहीं और भी कई डकैत हुए है, जिनसे आम लोग ही नहीं नेता भी डरते थे। आइए जानते है उन डकैतों की कहानी…

1- पान सिंह तोमर

पान सिंह तोमर मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत रहे। वे राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन स्टीपलचेज़ धावक थे और कई बार राष्ट्रीय चैंपियन बने। सेना से रिटायर होने के बाद वह अपने गांव लौट आए। इसके बाद वे वह जमीनी विवाद के लेकर फंस गए। 

इसके बाद वे डकैत बन गए और उन पर हत्या, लूट और पुलिस से कई मुठभेड़ों सहित अनेक गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप लगे। 1981 में तोमर की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। 

2- वीरप्पन 

वीरप्पन दक्षिण भारत का सबसे कुख्यात डकैत था। वीरप्पन लंबे समय तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों में छिपा रहा। वीरप्पन पर चंदन की तस्करी, हाथियों का शिकार और कई हत्याओं के आरोप थे। उसने अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था। बताया जाता है कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन की एनकाउंटर में मौत हो गई। 

3- ददुआ 

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में ददुआ डकैत का नाम का सालों तक खौफ रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र में उसका काफी प्रभाव था। उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और डकैती के अनेक मामले दर्ज थे। ददुआ ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई थी। ददुआ का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफी था। ददुआ की मौत भी पुलिस एनकाउंटर में हुई। 

4- निर्भय गुर्जर

निर्भय गुर्जर का डर आम लोगों में नहीं नेताओं में भी था। निर्भय का आतंक यूपी, एमपी और राजस्थान तक फैला हुआ था। उस पर हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। साल 2005 में एक पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वह नाइट विजन दूरबीन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था। 

5- मान सिंह

यूपी और एमपी में डकैत मान सिंह के नाम से लोग डरते थे। मान सिंह को चंबल का सबसे खतरनाक डकैत माना जाता था। हालांकि मान सिंह की एक खास बात यह थी कि वह अमीरों का धन लूटता था और गरीबों में बांट देता था। 1955 में भिंड जिले में हुए एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। 

कौन था कुख्यात डकैत जगन गुर्जर? खौफ से 10 साल तक डांग के गांवों में नहीं बजी शहनाई, जीजा की मौत का बदला लेने बना था बागी

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Published on:

30 Jun 2026 11:14 am

Hindi News / National News / जगन गुर्जर से भी खतरनाक था वीरप्पन, एक्टर राजकुमार का कर लिया था अपहरण, पढ़ें 5 डकैतों की कहानी

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