साई सुरभि हत्याकांड: मृतका की मां ने लगाया बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप, कहा- पहले नशे का लत लगवाया और अब हत्या कर दी

सुरभि के परिजनों ने कहा कि घटना से एक दिन पहले वह सत्संग प्रोग्राम में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर लौटी नहीं। उधर, पुलिस ने बताया कि शनिवार को संजीत अली होमस्टे में चेक इन किया था। जब सोमवार को चेकआउट का समय हुआ तो सुरभि और संजीत ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद होमस्टे के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। दोनों बिस्तर पर बेसुध अवस्था में पड़े थे। जिसके बाद दोनों अस्पताल ले जाया गया। जहां सुरभि को मृत घोषित कर दिया गया।