Ketan Agarwal Murder Case: कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी सिया के बचाव में वकील ने क्या कहा? ताजा दलील से अभी भी पलट सकता है केस!

सिया गोयल के वकील ने आगे ये भी कहा कि शुरू में एफआईआर एक्सीडेंट के तौर पर रजिस्टर की गई थी। बाद में जब पीड़ित के परिवार ने शक जताया, तो केस की जांच मर्डर के एंगल से की गई। लेकिन ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। सभी को कोर्ट पर भरोसा है। सभी चाहते हैं सच सामने आए। ऐसे में वकील के इस बयान के बाद सवाल ये है कि क्या ये एक सुनियोजित मर्डर था या फिर एक हादसा?