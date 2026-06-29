Tractor Rules Change: अब सडक़ पर ट्रैक्टर चलाने के बदल गए नियम! RTO बरतेगा सख्ती, हाईकोर्ट में लगाई थी जनहित याचिका

बैकुंठपुर। अब सडक़ों पर ट्रैक्टर चलाने का नियम (Tractor driving on the road rules) बदलने वाला है। केज व्हील लगाकर चलने वाले ट्रैक्टरों पर सख्ती बरतने, डामरीकृत सडक़ों को नुकसान और हादसों (Road accident) की आशंका को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी है। कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत और खेतों में उपयोग के लिए लगाए जाने वाले लोहे के दोहरे पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सडक़ों पर चलाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने चिंता जताई है। प्रमुख अभियंता ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर ऐसे ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने, परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी करने अनुरोध किया है।