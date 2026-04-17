Kanpur News: 92% अंक आने के बाद भी टूटा हौसला,16 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

कानपुर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां हाईस्कूल में 92 प्रतिशत अंक लाने वाली छात्रा की खुशी अगले ही दिन मातम में बदल गई। पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर शिवालिक भवन में रहने वाली 16 वर्षीय वैशाली सिंह ने गुरुवार शाम फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है।