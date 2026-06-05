‘दाढ़ी वाला हत्या करे और मूंछ वाले को पकड़ लें?’, नीट विवाद पर भड़के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर कानपुर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि “पहले क्या कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? मंत्री तभी जिम्मेदार होगा जब वह खुद इसमें शामिल हो। अगर कोई शामिल होगा तो वह जेल जाएगा।”