Kanpur News:महिला से मारपीट, जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

सोमनाथ मंदिर परिसर निवासी अंकिता पुरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि परिसर में बनी एक दुकान पर श्रीकृष्ण बाजपेयी पुत्र प्रयाग नारायण बाजपेयी, निवासी साहबनगर, कई वर्षों से कपड़ों का व्यवसाय कर रहा है। आरोप है कि वह लंबे समय से दुकान का किराया नहीं दे रहा है और बार-बार कहने के बावजूद दुकान खाली नहीं कर रहा। पीड़िता ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को भी इस संबंध में थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर आरोपी ने तीन महीने में दुकान खाली करने का लिखित आश्वासन दिया था। हालांकि तय समय बीतने के बाद भी आरोपी ने न तो दुकान खाली की और न ही किराया दिया।