Kanpur News:मां-बेटों का ‘नशे का फैमिली नेटवर्क’ ध्वस्त, पुड़िया बनाकर करते थे सप्लाई

पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों मिलकर गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर 200 रुपये में बेचते थे। नकद के साथ-साथ ऑनलाइन पेमेंट भी स्वीकार किया जाता था। पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।वही जांच के दौरान अनीता सोनकर के बैंक खाते में करीब दो लाख रुपये जमा होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने इस रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि यह धनराशि अवैध कारोबार से अर्जित की गई है।