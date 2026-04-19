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कानपुर में पिता बना अपनी जुड़वां बेटियों का कातिल, धारदार हथियार से रेत दिया 11 साल की बेटियों का गला

कानपुर से एक बेहद दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां 48 साल के एक पिता ने अपनी 11 साल की जुड़वां बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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कानपुर

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Ankit Sai

Apr 19, 2026

Kanpur Crime

पिता ने अपनी 11 साल की बेटियों का गला रेतकर कर दी हत्या फाइल फोटो-पत्रिका

Kanpur Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 48 साल के शशि रंजन मिश्रा ने अपनी 11 साल की जुड़वां बेटियों रिद्धि और सिद्धि का गला रेतकर हत्या कर दी। मामला सुबह के करीब 4:30 बजे त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, विराट नगर, नौबस्ता थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस इमरजेंसी नंबर पर फोन कर बताया कि उसने अपनी बेटियों की हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि दोनों बच्चियां खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। शशि रंजन मिश्रा मौके पर ही मौजूद था जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी पर शक से बढ़ा विवाद

शशि रंजन मिश्रा दवाओं की सेल्स (MR) का काम करते हैं। वह अपनी पत्नी रेशमा, जुड़वां बेटियों रिद्धि-सिद्धि और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी पर अफेयर का शक था। वह पत्नी से कहता था कि वह बेटे के साथ रहे और वह खुद बेटियों की देखभाल करेगा। रेशमा ने बताया कि शशि डिप्रेशन से पीड़ित था और घर में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। वह बेटियों के कमरे में उसे जाने भी नहीं देता था। शनिवार रात डिनर के बाद शशि दोनों बेटियों को सुलाने ले गया। रात करीब 2:30 बजे उसने एक बेटी को वॉशरूम ले जाकर वापस कमरे में लाया और लाइट बंद कर दी। दो घंटे बाद उसने पुलिस को फोन किया।

पिता ने बेटियों की बेरहमी से हत्या

रेशमा छेत्री पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उन्होंने कानपुर में ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए शशि से मुलाकात की और 2014 में शादी हुई। रेशमा ने पुलिस को बताया कि शशि पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। वह बेटियों के कमरे में अकेले जाता और उन्हें बाहर निकलने नहीं देता था। घटना की रात दोनों बच्चियां सो रही थीं जब शशि ने तेज धार वाले हथियार से उनका गला काट दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा, 'पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।'

त्योहार के बीच हुआ क्रूर कांड

कानपुर के किडवई नगर इलाके में इस घटना से पूरे इलाके में सदमा फैल गया है। पड़ोसी और स्थानीय लोग इस क्रूर कांड पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। बैसाखी के त्योहार के आसपास ऐसी घटना ने परिवारों में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है। इस घटना ने घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से उजागर कर दिया है।

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Published on:

19 Apr 2026 05:48 pm

Hindi News / National News / कानपुर में पिता बना अपनी जुड़वां बेटियों का कातिल, धारदार हथियार से रेत दिया 11 साल की बेटियों का गला

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