कानपुर में पिता बना अपनी जुड़वां बेटियों का कातिल, धारदार हथियार से रेत दिया 11 साल की बेटियों का गला

शशि रंजन मिश्रा दवाओं की सेल्स (MR) का काम करते हैं। वह अपनी पत्नी रेशमा, जुड़वां बेटियों रिद्धि-सिद्धि और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी पर अफेयर का शक था। वह पत्नी से कहता था कि वह बेटे के साथ रहे और वह खुद बेटियों की देखभाल करेगा। रेशमा ने बताया कि शशि डिप्रेशन से पीड़ित था और घर में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। वह बेटियों के कमरे में उसे जाने भी नहीं देता था। शनिवार रात डिनर के बाद शशि दोनों बेटियों को सुलाने ले गया। रात करीब 2:30 बजे उसने एक बेटी को वॉशरूम ले जाकर वापस कमरे में लाया और लाइट बंद कर दी। दो घंटे बाद उसने पुलिस को फोन किया।