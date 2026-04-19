इटली में बैसाखी के दौरान गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या

बैसाखी के जश्न की तैयारियां चल रही थीं। गुरुद्वारे के लिए इस्तेमाल हो रहे गोदाम से बाहर निकलते समय दोनों व्यक्ति को निशाना बनाया गया। हमलावर ने अचानक कार से उतरकर उन पर फायरिंग की। एक चश्मदीद ने बताया कि हमलावर भी भारतीय है, जो अक्सर गुरुद्वारे में आया-जाया करता था। फायरिंग में एक तीसरे व्यक्ति के कान के पास गोली लगने से वह बचा। पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इटली पुलिस ने बताया है कि यह कोई अचानक झगड़े की घटना नहीं लगती। जांच से पता चला हैं कि हमला पहले से सोची-समझी साजिश हो सकती है। हमलावर ने कार से उतरकर करीब से कई गोलियां चलाईं और तुरंत भाग निकला।