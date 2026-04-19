महाराष्ट्र: ड्राइवर बना रहा था रील, पलट गई बस! बच्चे की मौत और 25 यात्री घायल

महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलढाणा जिले के मेहकर टोल नाका के पास एक निजी ट्रैवल्स बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।