‘मुझसे नहीं तो इमाम साहब से शादी कर लो’, नासिक TCS यौन उत्पीड़न में बड़ा खुलासा, शादी की सच्चाई छिपाई

पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि फरवरी 2026 में उसे एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कुछ कॉल और मैसेज आए। जब उसने इस नंबर के बारे में दानिश शेख से पूछा और उसे मैसेज दिखाए, तब दानिश ने कबूल किया कि वह नंबर उसके घर का है। इसके बाद दानिश ने माना कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। पीड़िता का आरोप है कि यह सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने दानिश को याद दिलाया कि लोग पहले भी उसकी शादी की बात करते थे और वह हमेशा इसे अफवाह बताकर नजरअंदाज करने को कहता था, तो दानिश ने सफाई देते हुए कहा कि उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो पीड़िता उसे छोड़कर चली जाएगी।