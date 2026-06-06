महाराष्ट्र: मंदिर मेले से खरीदी चादर पर मिला ‘Made in Pakistan’ टैग, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

वीडियो में महिला देश के भीतर पाकिस्तानी सामान की बिक्री पर गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त करती नजर आ रही है। उसने आगे कहा कि हम कहां रह रहे हैं? हम बॉर्डर पर भी नहीं रहते, फिर भी हमारे पास 'मेड इन पाकिस्तान' की चीज पहुंच रही है! मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेले से मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों ने ऐसी चादरें खरीदी होंगी, यानी यह सामान कई घरों में पहुंच चुका है। हम किसे रोजगार उपलब्ध करा कर दे रहे हैं? जब मैंने इसे गूगल पर सर्च किया, तो पता चला कि पाकिस्तानी सामान भारत में बैन हैं। फिर इसे भारत कैसे लाया गया? आप सब भी सामान खरीदते समय अपनी आंखें खुली रखिए।'