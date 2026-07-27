नासिक में दर्दनाक सड़क हादसा: रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे नवविवाहित दंपती की मौत, मई में हुई थी शादी

वहीँ, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह डबल डेकर बस के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से एक किशोरी समेत दो यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में 25 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस के अनुसार यह हादसा बहजोई थाना क्षेत्र में गांव लहरावन के पास तब हुआ जब बहराइच से पंजाब जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मृतकों की पहचान नेहा (17) और चिंटू (36) के तौर पर हुई है, कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं।