राजधानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगरपुरिया गैंग के दो बदमाश हाफ एनकाउंटर में ढेर

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लगरपुरिया गैंग के दो शूटर इलाके में आने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही दोनों बदमाश मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।