अमेरिका में एक और भारतीय शख्स की हत्या, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया तो हमलावरों ने सिर में मारी गोलियाँ

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (Gun Violence) यानी बंदूक की वजह से हिंसा के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गन वॉयलेंस देश की एक गंभीर समस्या है और पिछले कई सालों से अमेरिका को इस समस्या ने जकड़ा हुआ है। अमेरिका में पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, हर जगह ही गन वॉयलेंस के मामले देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह का मामला अब एक बार फिर अमेरिका में देखने को मिला है। यह घटना शुक्रवार को आधी रात के बाद (शनिवार तड़के सुबह) को पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) राज्य के फिलाडेल्फिया (Philadelphia) शहर की है, जब एक भारतीय शख्स अमेरिकी गन वॉयलेंस का शिकार बन गया।