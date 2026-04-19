बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम: PM मोदी के ‘भ्रूण हत्या’ वाले बयान पर ममता का पलटवार, MCC उल्लंघन का आरोप

Mamata Banerjee vs PM Modi West Bengal Elections 2026 (AI Image)
Mamata Banerjee vs PM Modi West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और अवैध प्रचार करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में चुनावी माहौल चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
हुगली जिले के तारकेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर ‘भ्रूण हत्या’ को लेकर निशाना साधा था। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन राजनीतिक लाभ के लिए किया गया और इसे एक तरह का चुनाव प्रचार बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के संबोधन चुनाव आचार संहिता के दायरे में आते हैं?
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मंच और संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए किया है। उन्होंने कहा, “यह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे।” उनके अनुसार, यह आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बिल वर्ष 2023 में पारित हो चुका है लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। ममता ने पूछा कि आखिर इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है और महिलाओं को इसका लाभ कब मिलेगा।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन प्रक्रिया से जोड़ दिया है, जिससे इसके लागू होने में देरी हो रही है।
उन्होंने कहा कि यह तरीका महिलाओं के अधिकारों को टालने जैसा है और इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
ममता ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त समर्थन न होने के बावजूद बिल को लोकसभा में लाया गया जो यह दिखाता है कि सरकार केवल राजनीतिक संदेश देना चाहती है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
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