बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम: PM मोदी के ‘भ्रूण हत्या’ वाले बयान पर ममता का पलटवार, MCC उल्लंघन का आरोप

Mamata Banerjee vs PM Modi West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार करते हुए उन पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और अवैध प्रचार करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में चुनावी माहौल चरम पर है और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।