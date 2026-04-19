तमिलनाडु में IG को हटाने का आदेश, चुनाव आयोग ने इलेक्शन ड्यूटी से भी रोका, सामने आई बड़ी वजह

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में एक जोरदार चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल और गठबंधन सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं।