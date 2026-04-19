चुनाव से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ा इजाफा, 7 लाख नए नाम शामिल

आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अभी केवल कुल आंकड़े ही नियमों के अनुसार सार्वजनिक किए गए हैं। विस्तृत जानकारी अलग से सुरक्षित रखी गई है और जरूरत पड़ने पर भविष्य में साझा की जा सकती है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी नहीं बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कितने आवेदन मिले थे और उनमें से कितने स्वीकार या खारिज किए गए।