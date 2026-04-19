‘अब नहीं आऊंगा’ सूरत रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी, घर लौटते लोगों पर लाठीचार्ज, Video वायरल

Surat Udhna Station Crowd: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव (Middle East Tension) और एलपीजी संकट (LPG Crisis) का असर अब भारत के कई हिस्सों में साफ दिखाई देने लगा है। खासकर गुजरात के सूरत में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जहां कामगारों का पलायन बढ़ता जा रहा है और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट पाने के लिए हजारों यात्री पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्थिति बेकाबू हो गई और पुलिस को नियंत्रण के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।