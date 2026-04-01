प्रयागराज रेल ब्लॉक अलर्ट: 35 ट्रेनें बदलीं, 13 आंशिक रद्द—यात्रा से पहले जरूर चेक करें अपडेट

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन का स्टेटस, प्लेटफॉर्म नंबर और बदले हुए रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे अनावश्यक परेशानी और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा। यार्ड रीमॉडलिंग का यह कार्य भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, इस दौरान कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और देरी की स्थिति बन सकती है, जिससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है।