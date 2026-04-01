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प्रयागराज रेल ब्लॉक अलर्ट: 35 ट्रेनें बदलीं, 13 आंशिक रद्द—यात्रा से पहले जरूर चेक करें अपडेट

Prayagraj Yard Remodeling Train Diversion: प्रयागराज में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण 35 ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी, 13 आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी और 9 ट्रेनें देरी से चलेंगी। कई ट्रेनों का असर कानपुर रूट पर भी पड़ेगा, यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 19, 2026

सांकेतिक फोटो

कानपुर, रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर पड़ने जा रहा है। इस काम की वजह से कुल 35 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी, जबकि 13 ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। इसके अलावा नौ ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों से देरी से रवाना होंगी। खास बात यह है कि इनमें से कई ट्रेनें कानपुर होकर गुजरती हैं, जिससे स्थानीय यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर-मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक, यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रोजाना चलने वाली 12488 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी एक्सप्रेस 30 अप्रैल को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी-पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलाई जाएगी। इसी तरह 12505 कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 29 अप्रैल को पं. दीन दयाल उपाध्याय-वाराणसी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल के मार्ग से गुजरेगी।

वहीं 12506 आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या एक्सप्रेस 30 अप्रैल को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी-पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन होकर चलेगी। 12816 आनंद विहार टर्मिनल-पुरी एक्सप्रेस का मार्ग भी 30 अप्रैल को बदला गया है और यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा 12324 बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। वहीं 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 29 अप्रैल को जंघई-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-भीमसेन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना के रास्ते चलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अन्य कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है, जिसकी सूची रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन का स्टेटस, प्लेटफॉर्म नंबर और बदले हुए रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे अनावश्यक परेशानी और समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा। यार्ड रीमॉडलिंग का यह कार्य भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, इस दौरान कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और देरी की स्थिति बन सकती है, जिससे यात्रियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है।

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Updated on:

19 Apr 2026 10:36 pm

Published on:

19 Apr 2026 10:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / प्रयागराज रेल ब्लॉक अलर्ट: 35 ट्रेनें बदलीं, 13 आंशिक रद्द—यात्रा से पहले जरूर चेक करें अपडेट

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