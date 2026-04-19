सपा सांसद के घर जूते-चप्पल से विरोध, अखिलेश यादव भड़के—भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

कानपुर में हुए बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि "महिला पुलिस के साथ अभद्रता करने वाले भाजपाई क्या किसी महिला का संरक्षण करेंगे और क्या उन्हें आरक्षण देंगे। विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध नरेश उत्तम पटेल के आवास पर जूते से वर्चस्ववादियों द्वारा प्रहार सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो ‘पीडीए’ समाज से आते हैं। ये प्रहार-अपमान संपूर्ण ‘पीडीए समाज’ का अपमान है। आज सरदार पटेल जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। ‘5 बड़ा या 7’ वाले प्रदेश के भाजपाई अध्यक्ष अपने समुदाय के अपमान पर कुछ बोलेंगे या सत्ता सुख के लालच में अपमान का घूँट पीकर रह जाएंगे। भाजपाई हार की हताशा से अपना आपा खो बैठे हैं।घोर निंदनीय है!