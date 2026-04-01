Kanpur News: पीजी में रह रही छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

पुलिस ने सुसाइड नोट, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजन इटावा से कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वही पीजी में रहने वाली अन्य छात्राओं से पूछताछ में सामने आया कि मोनिका पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं और मानसिक रूप से काफी परेशान थीं। वह कम बोलती थीं और अकेले रहना पसंद कर रही थीं।