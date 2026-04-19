Kanpur Weather: भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45°C तक पहुंचने का अनुमान

भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें और अगर निकलना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ और ORS का सेवन करें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर ठंडा रहे। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको इस भीषण गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।