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Kanpur Weather: भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45°C तक पहुंचने का अनुमान

UP Weather Heatwave:उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर तेज हो गया है। कई जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लू का खतरा बना हुआ है, जबकि राहत की संभावना फिलहाल कम है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 19, 2026

UP Weather Alert:उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी अपने चरम पर है और लगभग सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है। India Meteorological Department के अनुसार आगरा, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी और बांदा जैसे जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। राजधानी Lucknow में भी अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री रहने की संभावना है। लगातार तेज धूप और साफ आसमान के कारण दिन में गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जाएगा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल सबसे ज्यादा प्रभावित

बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बांदा, हमीरपुर, झांसी और चित्रकूट जैसे इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लू चलने की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़ और सुल्तानपुर जैसे जिलों में भी तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती हैं और स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती हैं, इसलिए विशेष सतर्कता जरूरी है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी राहत मिल सकती है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बरेली और मुरादाबाद जैसे जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। यहां हल्के बादल या आंधी की संभावना भी जताई गई है, जिससे गर्मी में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि उमस और तेज धूप के कारण लोगों को पूरी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है और आने वाले दिनों में तापमान फिर बढ़ सकता है।

मौसम विभाग का अलर्ट और चेतावनी

India Meteorological Department ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश में हीटवेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है। खासतौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में लू चलने का खतरा अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना कम है, जिससे तापमान में गिरावट नहीं आएगी। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को गर्मी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

कैसे करें बचाव?

भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें और अगर निकलना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ और ORS का सेवन करें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर ठंडा रहे। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको इस भीषण गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।

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Published on:

19 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather: भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45°C तक पहुंचने का अनुमान

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