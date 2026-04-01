Kanpur News:शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का भंडाफोड़, 80 करोड़ से ज्यादा के लेन-देन का खुलासा, 2 गिरफ्तार

मामले की शुरुआत तब हुई जब एक पीड़ित को फेसबुक पर एक लिंक भेजा गया। इस लिंक के जरिए उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां “शेयर ट्रेडिंग” के नाम पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप में लगातार मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट और आंकड़े दिखाकर भरोसा दिलाया गया। झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग तारीखों में करीब 7 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब उसे कोई रिटर्न नहीं मिला तो उसने खुद को ठगा हुआ पाया और NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना नौबस्ता में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।