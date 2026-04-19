Pushkar से लाई गई LSD, कानपुर क्लब में रातभर चला नशे का खेल, IIT स्टूडेंट्स समेत 140 लोग गिरफ्तार

पुलिस के दो जवानों ने आम लोगों की तरह एंट्री फीस देकर पास लिया और पार्टी में शामिल हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां LSD, गांजा, चरस और शराब का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। रात करीब 2:30 बजे सभी लोग नशे में थे। इसके बाद अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बाहर की टीम को सूचना दी और छापेमारी की गई। पुलिस ने मौके से LSD, गांजा, चरस, कोकीन, हसीस और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। इसके अलावा स्मोकिंग फिल्टर, क्रशर और करीब 49 हजार रुपए नकद भी मिले। पार्टी के आयोजक और ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।