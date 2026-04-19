पिता ने सोती हुई जुड़वा बेटियों का गला रेतकर किया हत्या, खून से सना घर, मां ने तुरंत बुलाई पुलिस

Kanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक बहुत ही खौफनाक और दुखद वारदात हुई है। एक दवा कारोबारी ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों की क्रूर हत्या कर दी। आरोपी पिता ने फ्लैट के अंदर सोती हुई बेटियों का गला रेतकर उन्हें मार डाला। पूरे घर में खून बिखरा हुआ था। लाशें देखकर उनकी मां ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर में स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में हुई। रविवार तड़के करीब 4:30 बजे मां रेशमा ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस टीम फ्लैट पर पहुंच, तो दोनों छोटी बच्चियों के शव जमीन पर पड़े थे। घर में खून ही खून फैला हुआ था। पिता शशि रंजन मिश्रा लाशों के पास चुपचाप बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।