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पिता ने सोती हुई जुड़वा बेटियों का गला रेतकर किया हत्या, खून से सना घर, मां ने तुरंत बुलाई पुलिस

कानपुर के किदवई नगर में एक पिता ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर में खून फैला मिला।

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कानपुर

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Anuj Singh

Apr 19, 2026

कारोबारी पर जुड़वां बेटियों की हत्या का आरोप

कारोबारी पर जुड़वां बेटियों की हत्या का आरोप

Kanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक बहुत ही खौफनाक और दुखद वारदात हुई है। एक दवा कारोबारी ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों की क्रूर हत्या कर दी। आरोपी पिता ने फ्लैट के अंदर सोती हुई बेटियों का गला रेतकर उन्हें मार डाला। पूरे घर में खून बिखरा हुआ था। लाशें देखकर उनकी मां ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर में स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में हुई। रविवार तड़के करीब 4:30 बजे मां रेशमा ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस टीम फ्लैट पर पहुंच, तो दोनों छोटी बच्चियों के शव जमीन पर पड़े थे। घर में खून ही खून फैला हुआ था। पिता शशि रंजन मिश्रा लाशों के पास चुपचाप बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

परिवार की जानकारी

शशि रंजन मिश्रा दवा का कारोबार करते हैं। उनके परिवार में पत्नी रेशमा, 11 साल की जुड़वा बेटियां रिद्धि और सिद्धि तथा 6 साल का बेटा गन्नू शामिल हैं। परिवार त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहता था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बेटियों के सोते समय ही यह वारदात को अंजाम दिया। मां रेशमा घर पर ही थीं, लेकिन उन्हें हत्या के बारे में तुरंत पता नहीं चला। जब उन्हें पता चला तो वे पूरी तरह से बदहवास हो गईं। अभी मां कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है।

हत्या की वजह क्या है?

अभी तक हत्या की कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वह पूरी तरह चुप है। पुलिस कई एंगलों से जांच कर रही है। हो सकता है कि कोई पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या कोई दूसरी वजह हो। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई अशांति न फैले। स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। पुलिस विधिक कार्रवाई पूरी करके आरोपी को जेल भेजेगी। यह घटना पूरे इलाके में सदमे की लहर पैदा कर गई है। छोटी-छोटी बच्चियों की इस क्रूर हत्या ने लोगों को झकझोर दिया है। पड़ोसी और रिश्तेदार सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल परिवार और पड़ोसियों से लगातार पूछताछ जारी है।

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Updated on:

19 Apr 2026 09:29 am

Published on:

19 Apr 2026 09:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पिता ने सोती हुई जुड़वा बेटियों का गला रेतकर किया हत्या, खून से सना घर, मां ने तुरंत बुलाई पुलिस

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