Kanpur News: सवारी बनकर ऑटो में बैठते थे, फिर चंद मिनटों में ऐसे देते थे लूट की वारदात को अंजाम

कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया है, जो ऑटो में सवारी बनकर बैठता था और यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले आम सवारी की तरह व्यवहार करते थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद वे यात्रियों से बातचीत कर उनका ध्यान भटकाते थे और मौका मिलते ही उनके कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते थे। कई बार ये लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे, ताकि पीड़ित तुरंत कुछ समझ न सके और आरोपी आसानी से फरार हो जाएं।