Kanpur News: सवारी बनकर ऑटो में बैठते थे, फिर चंद मिनटों में ऐसे देते थे लूट की वारदात को अंजाम

सवारी बनकर लूट करने वाला गैंग
कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया है, जो ऑटो में सवारी बनकर बैठता था और यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले आम सवारी की तरह व्यवहार करते थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद वे यात्रियों से बातचीत कर उनका ध्यान भटकाते थे और मौका मिलते ही उनके कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते थे। कई बार ये लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे, ताकि पीड़ित तुरंत कुछ समझ न सके और आरोपी आसानी से फरार हो जाएं।
रविवार को पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि यह गिरोह बर्रा इलाके में फिर सक्रिय है और किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी। इसी दौरान एक ऑटो पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन ऑटो में सवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चारों ओर से घेराबंदी कर दी, जिससे आरोपी ज्यादा दूर नहीं भाग सके और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
पुलिस के अनुसार, पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी अभिषेक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अभिषेक के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो और चोरी से प्राप्त नकदी बरामद हुई है। पुलिस इन बरामद सामानों को साक्ष्य के तौर पर जुटा रही है।
इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक, माला, नंदनी, रिंकू और प्रिंस चौधरी के नाम सामने आए हैं। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से भी विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने किन-किन इलाकों में वारदात की है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरोह का एक अन्य सदस्य अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि फरार आरोपी का सुराग मिल सके। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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