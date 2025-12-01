Share Market Tips: दिसंबर में शानदार रहा है इन शेयरों का रिकॉर्ड, क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं?

स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SAIL) का शेयर इस समय 136 रुपए से ज्यादा के भाव पर मिल रहा है। आज (1 दिसंबर) को इसमें तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट डेटा बताता है कि SAIL ने पिछले 10 सालों में दिसंबर महीने में औसत 12.1 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 5 सालों में 148% और एक साल में 14% से ज्यादा चढ़े हैं। बीएसई डेटा के अनुसार, SAIL का शेयर 13 नवंबर, 2025 को अपने 52 वीक के हाई (145.90 रुपए) पर था और 12 फरवरी, 2025 को यह अपने 52-वीक के लो-लेवल (99.20 रुपए) पर पहुंच गया था।