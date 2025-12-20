Gold Silver Price: रुपये में मजबूती से टूट गए गोल्ड के भाव, अगले हफ्ते कैसी रहेंगी सोने-चांदी की कीमतें? एक्सपर्ट से जानिए

या वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के अनुसार, सोने की कीमत घरेलू कारण के चलते गिरी हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.07 के रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरने के बाद लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले वीकेंड में लगातार 3 सेशंस की तेजी के बाद रुपया 89.59 पर बंद हुआ। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले के बाद रुपये में तेज मजबूती आई है। इस फैसले से डॉलर पर दबाव बनने की उम्मीद है, जिसे बाजार हालिया सोना-चांदी की तेजी में मुनाफावसूली के रूप में डिस्काउंट कर रहा है। हालांकि, गुप्ता ने कहा कि सोने-चांदी का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'जब तक एमसीएक्स गोल्ड 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और एमसीएक्स सिल्वर 2,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर है, तब तक किसी भी बड़ी गिरावट को खरीदारी का मौका मानना चाहिए।'