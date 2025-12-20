20 दिसंबर 2025,

शनिवार

कारोबार

Gold Silver Price: रुपये में मजबूती से टूट गए गोल्ड के भाव, अगले हफ्ते कैसी रहेंगी सोने-चांदी की कीमतें? एक्सपर्ट से जानिए

Gold Silver Price: रुपये में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में पिछले तीन दिन से गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया तेजी से मजबूत हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 20, 2025

Gold Silver Price

सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: ChatGPT)

Gold Silver Price: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती के साथ ही सोने की कीमतें गिर गई हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने में तेज बिकवाली देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1000 रुपये गिर गई हैं। एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोना 1,34,206 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि रिकॉर्ड हाई 1,35,199 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस तरह तीन दिन में सोने की कीमत 1000 रुपये टूटी है।

निवेशकों के मन में अब यह सवाल है कि इस हफ्ते के आखिर में MCX गोल्ड रेट में जो गिरावट देखने को मिली, वह अगले सप्ताह भी जारी रहेगी या नहीं। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं।

क्यों गिरे सोने के भाव?

या वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के अनुसार, सोने की कीमत घरेलू कारण के चलते गिरी हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 91.07 के रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरने के बाद लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले वीकेंड में लगातार 3 सेशंस की तेजी के बाद रुपया 89.59 पर बंद हुआ। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले के बाद रुपये में तेज मजबूती आई है। इस फैसले से डॉलर पर दबाव बनने की उम्मीद है, जिसे बाजार हालिया सोना-चांदी की तेजी में मुनाफावसूली के रूप में डिस्काउंट कर रहा है। हालांकि, गुप्ता ने कहा कि सोने-चांदी का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'जब तक एमसीएक्स गोल्ड 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और एमसीएक्स सिल्वर 2,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर है, तब तक किसी भी बड़ी गिरावट को खरीदारी का मौका मानना चाहिए।'

सोने की कीमतों के लिए क्या है आउटलुक?

Enrich Money के CEO पोनमुडी आर ने कहा, 'एमसीएक्स गोल्ड पिछले 1 हफ्ते से 1,33,400 रुपये से 1,35,300 रुपये के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। यह एक अहम रेजिस्टेंस के नीचे बना हुआ है। हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। 1,33,000 से 1,31,500 का जोन सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर 1,34,500 से 1,35,000 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट होता है, तो कीमतें 1,37,000 से 1,40,000 रुपये तक जा सकती हैं। इसमें रुपये की चाल और सेफ-हेवन डिमांड का अहम रोल रहेगा।'

चांदी की कीमतों के लिए क्या है आउटलुक

पोनमुडी आर ने बताया, 'एमसीएक्स सिल्वर 2,08,437 के ऊपर लाइफटाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लंबी तेजी के बाद फिलहाल इसमें हल्का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन राइजिंग चैनल अब भी सपोर्टिव है। 2,05,000 से 2,00,000 का जोन बेहद अहम है, जहां डेली चार्ट पर कई EMA सपोर्ट मौजूद हैं। 2,00,000 के ऊपर बने रहना लंबी अवधि की तेजी के लिए जरूरी है। रेजिस्टेंस 2,10,000 से 2,15,000 पर है। इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट होने पर नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं, जिसे मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी का सपोर्ट मिलेगा।'

Gold Silver Price News

Published on:

20 Dec 2025 05:22 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price: रुपये में मजबूती से टूट गए गोल्ड के भाव, अगले हफ्ते कैसी रहेंगी सोने-चांदी की कीमतें? एक्सपर्ट से जानिए

कारोबार

