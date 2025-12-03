नौकरी के साथ कैसे करें साइड इनकम, ये 5 तरीके आजमाकर देखिए

वो 5 तरीके जिन्हें आप अपनी रेगुलर नौकरी के बाद या वीकेंड पर आसानी से कर सकते हैं। (PC: Canva)
नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करने को मिले जिससे कुछ साइड इनकम हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा. यह अतिरिक्त कमाई आपकी इच्छाओं और सपनों को अपनी सैलरी से पूरा करने की तुलना में जल्दी पूरा करने में मदद कर सकती है। जैसे अगर आपको घर खरीदना हो या फिर कार खरीदनी हो, जो आप सिर्फ नौकरी करके नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होगी.
लेकिन सवाल यही है कि करें क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 तरीके जिन्हें आप अपनी रेगुलर नौकरी के बाद या वीकेंड पर आसानी से कर सकते हैं।
आजकल, ई-कॉमर्स (E-commerce) बिज़नेस शुरू करना आसान हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि फुल टाइम नौकरी करते हुए अतिरिक्त आय कैसे की जाए, तो आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन बेचना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप टी-शर्ट, फोटो फ्रेम या फिर कुछ ऐसे आइटम्स जो ट्रेंडिंग होते हैं, उनको ई-कॉमर्स बिजनेस के जरिए बेच सकते हैं. Meesho, Amazon जैसी ई-कॉमर्स साइट्स, विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके एक विशाल कस्टमर बेस तक पहुंचने में मदद करती हैं.
अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो तो अपनी जॉब के अलावा ऑनलाइन क्लासेज़ लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. बाज़ार में कई ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं जो आपको एक अच्छी-खासी कमाई करने में मदद कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा विषय पढ़ाने में अच्छे हैं. ये प्लेटफ़ॉर्म आपको छात्रों से सीधे जुड़ने की अनुमति देते हैं, और आप घंटे के हिसाब से कमाते हैं। जैसे कि Vedantu, Chegg India (Subject Expert), TutorMe.
आप ऑनलाइन कंसल्टेशन को भी पार्ट-टाइम आय के स्रोत के रूप में मान सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है या डिग्री है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन सेवाएं दे सकते हैं.
जैसे कि ट्रेडिंग और निवेश, पर्सनल फाइनेंस, बिज़नेस एडवाइजरी, मानसिक स्वास्थ्य, जॉब-संबंधी कंसल्टेशन, टैक्स कंसल्टेशन वगैरह शामिल हैं। आप सीधे अपनी वेबसाइट, LinkedIn, या विशेषज्ञ कंसल्टेशन प्लेटफ़ॉर्म जैसे Consulting.com का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. अगर आप ग्राफिक डिजाइन, ब्लॉग राइटिंग, या वेबसाइट बनाने में अच्छे हैं, तो आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। एक फ्रीलांसर के रूप में, आपके पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आपके काम का विवरण और सैम्पल्स शामिल हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाइंट्स काम देने से पहले फ्रीलांसरों के काम को पहले देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो Fiverr जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छी कमाई कर सकते हैं. एक डिजाइन का आप 2000-10,000 रुपये तक कमा सकते हैं.
अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है, या किसी सब्जेक्ट को बताने में आप अच्छे हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उसे कैमरे के सामने बोल सकते हैं तो आप एक यू-ट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं. हालांकि यू-ट्यूब चैनल से इनकम होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आप लगातार वीडियो बनाते रहे तो ये एक सफल आय का जरिया बन सकता है. क्योंकि यू-ट्यूब को मॉनेटाइज करने के लिए आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4,000 वॉच आवर होने चाहिए.
