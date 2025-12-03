नौकरी के साथ कैसे करें साइड इनकम, ये 5 तरीके आजमाकर देखिए



अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. अगर आप ग्राफिक डिजाइन, ब्लॉग राइटिंग, या वेबसाइट बनाने में अच्छे हैं, तो आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। एक फ्रीलांसर के रूप में, आपके पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आपके काम का विवरण और सैम्पल्स शामिल हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाइंट्स काम देने से पहले फ्रीलांसरों के काम को पहले देखना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो Fiverr जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छी कमाई कर सकते हैं. एक डिजाइन का आप 2000-10,000 रुपये तक कमा सकते हैं.