ताइवान पर US-China आमने-सामने, Indian Market के लिए क्या हैं संकेत?

वहीं, अगर चीन-ताइवान में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो भारत के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स संबंधी जरूरतों के लिए ताइवान पर निर्भर है। ताइवान चिप निर्माण में एक ग्लोबल लीडर है। ऐसे में उसका संकट में फंसना, भारत सहित कई देशों को संकट में डाल सकता है। कोरोना महामारी के समय जब वैश्विक स्तर पर चिप की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, तब भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा था। गाड़ियों का वेटिंग पीरियड बढ़ गया था। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस छोटी-सी चिप का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, गाड़ियां, स्मार्टफोन से लेकर कई जगह होता है।