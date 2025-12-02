Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों हुआ पस्त? किसको फायदा, किसको नुकसान

भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता से निवेशकों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं. अगर डील नहीं हो पाती है तो रुपये में आगे और कमजोरी देखने को मिल सकती है

3 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 02, 2025

डॉलर के मुकाबले इस साल रुपया अबतक 5% से ज्यादा टूट चुका है (PC: Canva)

डॉलर के मुकाबले रुपये की हालत लगातार पतली हो रही है. रुपया रोज़ाना निचले स्तरों का नया रिकॉर्ड बना रहा है. आज यानी 2 दिसंबर, 2025 को डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के स्तर के बेहद करीब पहुंच चुका है. डॉलर के मुकाबले रुपया आज 41 पैसे टूटकर 89.97 के स्तर तक फिसल गया, जो कि इसका सबसे निचला स्तर है. पिछले सत्र में रुपया 89.56 पर बंद हुआ था. डॉलर के मुकाबले रुपया इस साल अबतक करीब 5.2% तक टूट चुका है, लगातार कमजोरी की वजह से भारतीय रुपया अब एशियाई बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है.

क्यों पिट रहा है रुपया?


रुपये में ये गिरावट आखिर क्यों आ रही है, इसके क्या कारण हैं और रुपये की कमजोरी से किसको नुकसान है और किसको फायदा जरा इसको समझते हैं.

  • रुपये में गिरावट की एक बड़ी वजह ये है कि बीते एक महीने में डॉलर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. कॉरपोरेट्स, इंपोर्टर्स और विदेशी निवेशकों की ओर से बड़ी मात्रा में डॉलर की खरीद हो रही है. जब भी डॉलर की डिमांड होती है, इससे रुपये पर दबाव पड़ता है. यही वजह है कि रुपया पिछले महीने 1% से ज्यादा टूट गया.
  • फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स (FPIs) भारतीय शेयर बाजार में लगातार इक्विटी बेच रहे हैं. NSDL के डाटा के मुताबिक इस साल अबतक विदेशी निवेशकों ने 1.47 लाख करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की है. नवंबर 2025 में FPIs ने 3,765 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे, जबकि अक्टूबर में इन्होंने खरीदारी की थी. जब FPIs शेयरों को बेचते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है.
  • अक्टूबर में भारत का निर्यात 12% गिरकर 34.38 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि आयात 17% बढ़कर 76.06 बिलियन डॉलर रहा. जिससे इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की भारी मांग देखने को मिली है, जिसका असर रुपये की सेहत पर पड़ा है, क्योंकि बढ़ते व्यापार घाटे और क्रूड ऑयल, कच्चे माल को इंपोर्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है. डॉलर की इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए मार्केट में डॉलर सप्लाई उतनी नहीं है. जिसने रुपये पर दबाव और बढ़ा दिया है.
  • अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही अनिश्चितता की वजह से भी रुपया कमजोर हो रहा है. कोई एग्रीमेंट अबतक नहीं होने की वजह से निवेशकों और कंपनियों को भविष्य के व्यापार, डॉलर डिमांड और आर्थिक माहौल को लेकर शंकाएं पैदा होती हैं, जिससे रुपया कमजोर होने लगता है। भारतीय इम्पोर्टर्स सुरक्षा के नजरिए से पहले से डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर दोनों देशों के बीच डील को लेकर कोई बात नहीं बनी तो डॉलर और महंगा हो सकता है.

किसको फायदा-किसको नुकसान?


रुपये की कमजोरी का असर अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग अलग है. किसी को इसका फायदा मिलता है तो किसी को नुकसान होता है.

  • एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस के लिए रुपये की कमजोरी से फायदा होता है. क्योंकि रुपया कमजोर होता है तो विदेशी बाजारों में उनके सामान और सर्विसेज सस्ती हो जाती हैं. जैसे- IT कंपनियां,फार्मा एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल/गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स, केमिकल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को रुपये की कमजोरी से इनके सामान और सर्विसेज को विदेशी बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना देते है। चूंकि एक्सपोर्ट सेक्टर को पेमेंट डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर जितना ज्यादा मजबूत, रुपये में कमाई उतनी ही ज्यादा.
  • लेकिन इंपोर्ट के मोर्चे पर रुपये की कमजोरी से काफी नुकसान होता है. भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है. इलेक्ट्ऱॉनिक्स जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप का इंपोर्ट भी महंगा हो जाता है. इसका सीधा असर आम आदी की जेब पर पड़ता है. क्योंकि जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो देश में महंगाई बढ़ने का भी खतरा होता है.
  • जो लोग विदेश घूमने जाते हैं, उनके लिए रुपये की कमजोरी से नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में अब ज्यादा पेमेंट करनी होगी. भारतीय छात्र जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका खर्च भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके माता-पिता रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके उनको भेजेंगे तो अब उन्हें ज्यादा रुपये देने होंगे.

ये भी पढ़ें

4 लाख रुपये महीने कमाने वाला क्यों नहीं खरीद रहा अपना ‘घर’, कैलकुलेशन से समझाया क्यों है ये नुकसान का सौदा
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Business / Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों हुआ पस्त? किसको फायदा, किसको नुकसान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Personal Loan लेने जा रहे हैं? जानिए दिसंबर में क्या ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस ऑफर कर रहे बैंक

Personal loan interest rates
कारोबार

Abhay Deol Net Worth: फिल्मों में सनी-बॉबी से पीछे, फिर कमाई में कैसे आगे निकल गए अभय देओल?

Sunny Deol vs Abhay Deol wealth
कारोबार

भारत में 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम से अमेरिका की CEO हैरान! कहा- 'अमेरिका तो बहुत पीछे'

कारोबार

Success Story: अमन गुप्ता ने 12 लाख लगाकर कैसे कमा लिए 40 करोड़, खुद बताई पूरी कहानी

Aman Gupta
कारोबार

'खरीद सकता हूं, लेकिन खरीदूंगा नहीं' बेंगलुरु में प्रॉपर्टी पर ये पोस्ट हुई वायरल

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.