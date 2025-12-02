4 लाख रुपये महीने कमाने वाला क्यों नहीं खरीद रहा अपना ‘घर’, कैलकुलेशन से समझाया क्यों है ये नुकसान का सौदा

अपनी इस पोस्ट में जब उन्होंने बताया कि भले ही उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये हो और हर महीने उनकी सैलरी 3.7 लाख रुपये हो, वो बेंगलुरु में प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने जो पोस्ट किया उसका शीर्षक है - “Why buying a house in Bangalore makes ZERO sense to me (even though I can afford it)”. हालांकि इस पोस्ट में उनका नाम नहीं है। वो बताते हैं कि अभी वो जयनगर में 3BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसका किराया ₹35,000 किराया देते हैं, जो आज लगभग 8 करोड़ रुपये की वैल्यू वाले प्लॉट पर स्थित है। वो लिखते हैं 'सोचिए जरा। रेंटल यील्ड तो मजाक है, इस कीमत पर खरीदना वित्तीय रूप से बिल्कुल भी समझदारी नहीं है।'