Gold-Silver Loan Rules: 2026 से बदल जाएंगे सोने-चांदी पर लोन के नियम! फायदे गिनते रह जाएंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात को 2.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए 85% तक बढ़ा दिया है। ये सोने और चांदी के बदले मिलने वाले लोन के नियमों में बड़ा बदलाव है। यानी कि अब 2.5 लाख रुपये तक की वैल्यू पर 85% तक लोन मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सोने या चांदी की कीमत 1 लाख रुपये है, तो आप 85,000 तक का लोन ले सकते हैं। इसी तरह, अगर वैल्यू 2.5 से 5 लाख रुपये तक है तो अधिकतम 80% तक लोन मिल सकेगा और सोने-चांदी की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो अधिकतम 75% तक लोन मिल सकेगा।

यह LTV पूरे लोन की अवधि में बनाए रखना होगा।