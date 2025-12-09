Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Malabar Gold)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को मामूली तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव 0.02 फीसदी या 32 रुपये की बढ़त के साथ 1,29,994 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर मंगलवार शाम चांदी का वायदा भाव 0.69 फीसदी या 1258 रुपये की बढ़त के साथ 1,83,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,27,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,24,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,13,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,03,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 82,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,19,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 97,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,30,530 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ब्रांड / कैरेट
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,30,530
|1,19,650
|97,900
|—
|जोयालुक्कास
|1,29,440
|1,18,650
|97,080
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,18,650
|97,080
|75,500
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,18,650
|—
|—
जोयालुक्कास में मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 75,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 9 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
