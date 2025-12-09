9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक 10 दिसंबर को फेड रेट पर फैसला सुनाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 09, 2025

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। (PC: Malabar Gold)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मंगलवार को मामूली तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार शाम सोने का घरेलू वायदा भाव 0.02 फीसदी या 32 रुपये की बढ़त के साथ 1,29,994 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर मंगलवार शाम चांदी का वायदा भाव 0.69 फीसदी या 1258 रुपये की बढ़त के साथ 1,83,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,27,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,24,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,13,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,03,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 82,180 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,19,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 97,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,30,530 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

ब्रांड / कैरेट24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,30,5301,19,65097,900
जोयालुक्कास1,29,4401,18,65097,080
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,18,65097,08075,500
कल्याण ज्वैलर्स1,18,650

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,29,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज मंगलवार को 22 कैरेट सोना 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 97,080 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 75,500 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज मंगलवार, 9 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,18,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Stock Market Outlook 2026: शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा नया साल? एक्स्पर्ट्स ने बता दिया अनुमान
कारोबार
Stock market prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Dec 2025 05:41 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

मप्र बना देश का सबसे संवेदनशील राज्य, चार राज्यों में 1 भी मौत नहीं

ग्वालियर

8वां वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट! सरकार ने संसद में ये बता दिया

कारोबार

फीकी पड़ी IPL की चमक! ब्रैंड वैल्यू में आई 20% की गिरावट; क्या है टीमों का हाल?

कारोबार

आज लुढ़का सोना, आगे क्या हैं अनुमान? जानिए Gold को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

Gold Price Today
कारोबार

IndiGo पर पहली बड़ी कार्रवाई, 115 फ्लाइट्स के उड़ने पर रोक, यात्रियों पर क्या होगा असर?

DGCA Action Against Indigo
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.